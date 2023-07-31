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منصوري أكد رفضه المساس بالتوظيفات الإلزامية: لن أوقع اي صرف لتمويل الحكومة خارج الاطار القانوني لذلك

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 أسابيع
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اكد النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في مؤتمر صحافي من مصرف لبنان انه “بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي، وهنا أؤكد انه لا بد من الإنتقال إلى ​سياسة​ أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل ولن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني”.

وشدد منصوري على ان “أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة”.

وأضاف :”نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الإستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة”.

وأوضح منصوري أن “تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي”، معتبرا انه “: لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 أسابيع
0 588 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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