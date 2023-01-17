ما توقعات خبراء العملات المشفرة لمستقبل البيتكوين في 2023؟

يحاول مستثمرو العملات المشفرة معرفة متى يمكن أن يكون الارتفاع التالي لعملة البيتكوين بعد عام 2022 الذي شهد انخفاضاً حاداً في قيمة العملة.

في مؤتمر للعملات المشفرة عقد الأسبوع الماضي في سويسرا، تحدثت CNBC إلى مطلعين على الصناعة وصفوا عام 2023 بأنه “عام الحذر”.

من المتوقع أن يتداول البيتكوين ضمن نطاق سعري محدد، وأن يكون حساسًا لوضع الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع أسعار الفائدة وأن يظل متقلبًا، بينما من غير المرجح حدوث صعود جديد في عام 2023، ومع ذلك، يتطلع الخبراء إلى العام المقبل وما بعده بتفاؤل.

أداء العملات المشفرة العام الماضي

في عام 2022، خسر سوق العملات المشفرة بالكامل حوالي 1.4 تريليون دولار من حيث القيمة مع مواجهة الصناعة لقضايا السيولة والإفلاس التي تصدرت بسبب انهيار بورصة FTX، التي تبعها بورصات أخرى.

في حين أن عملة البيتكوين قد تعثرت قليلاً في بداية العام، بما يتماشى مع الأصول الخطرة مثل الأسهم، يقول الخبراء أنه من غير المرجح أن تعيد عملة البيتكوين اختبار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أقل من 69 ألف دولار، لكنها ربما تكون قد وصلت إلى القاع.

قال بيل تاي ، صاحب رأس المال الاستثماري والمخضرم في مجال العملات المشفرة لـ CNBC الأسبوع الماضي: “هناك احتمال أن تكون عملة البيتكوين قد وصلت إلى القاع هنا”، مضيفًا أنها قد تنخفض إلى 12 ألف دولار قبل أن تقفز مرة أخرى.

فيما قالت ميلتم ديميرورز، كبيرة المسؤولين الإستراتيجيين في CoinShares، إنه من المحتمل أن تكون عملة البيتكوين محدودة النطاق عند حد أدنى بين 15 ألف دولار و 20 ألف دولار، وحد أقصى بين 25 ألف دولار إلى 30 ألف دولار.

وأشارت إلى أن الكثير من البيع القسري الذي حدث في عام 2022 نتيجة للانهيارات في السوق قد انتهى الآن، ولكن لا يوجد الكثير من الأموال الجديدة التي تدخل في عملة البيتكوين.

وأضافت قائلة: “أعتقد أن الاتجاه الصعودي محدود للغاية، لأننا أيضًا لا نرى الكثير من التدفقات الجديدة القادمة.”

تأثير الاقتصاد الكلي

يراقب المستثمرون أيضًا حالة الاقتصاد الكلي، فأثبتت البيتكوين أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأصول المخاطرة مثل الأسهم، وعلى وجه الخصوص، بورصة Nasdaq.

حيث تتأثر هذه الأصول بالتغيرات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي وحركات الاقتصاد الكلي الأخرى.

في العام الماضي، انتهج الفدرالي في مسار رفع أسعار الفائدة بقوة لمحاولة ترويض التضخم، الذي أضر بأصول المخاطرة جنبًا إلى جنب مع البيتكوين.

يرى مطلعون على الصناعة إن تغيير الوضع يمكن أن يساعد البيتكوين، وأوضحت ديميرورز أنه قد تكون هناك محفزات ليسوا على علم بها، فالوضع الكلي والبيئة السياسية غير مؤكدة إلى حد ما، والتضخم مستمر في الارتفاع.

توقيت الصعود التالي للبيتكوين

تحدث العديد من خبراء الصناعة عن دورات البيتكوين التاريخية، والتي تحدث كل 4 سنوات تقريبًا.

عادة، ستصل عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ثم يتم تصحيحها بشكل كبير، سيكون هناك عام سيئ ثم عام من التعافي المعتدل، ثم سيحدث شيئاً في المنتصف.

أطلق أنتوني سكاراموتشي على عام 2023 “عام التعافي” لعملة البيتكوين وتوقع أن يتم تداولها بين نطاق 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وفي الوقت نفسه، قال تاي إن بداية الاتجاه الصعودي “ربما تفصلنا عنه عام واحد”، قائلاً إن الآثار اللاحقة لانهيار FTX قد يستمر الشعور بها لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى.