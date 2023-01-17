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عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ 1961

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
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انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحوّل تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023.
              
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن البلاد كان بها 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022 مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.
              
وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 مولود لكل ألف شخص، انخفاضاً من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.
              
وسجلت الصين أيضاً أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.
              
يرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلاً عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 64 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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