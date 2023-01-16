رئيس BlackRock: هناك إشارات عديدة على اتجاه الاقتصاد الأميركي نحو الركود

رجح لاري فينك الرئيس التنفيذي لـ BlackRock احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي إلى الركود وتخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وفي تصريحات لـ foxbusiness قال فينك إن الاقتصاد الأميركي لم يدخل حتى الآن في حالة ركود لكن هناك إمكانية مرتفعة لحدوث ذلك، مشدداً على وجود عدة ظواهر يشهدها الاقتصاد وتبرهن على ذلك.

وأضاف: نحن نشهد سوق الإسكان ينهار من مستوياته المرتفعة المسجلة العام الماضي، كما أن مبيعات السيارات بدأت تتراجع بشكل كبير للغاية، وبدأنا نرى المزيد والمزيد من المستهلكين يقترضون بضمان التقاعد.

وتابع: المستهلكون كان لديهم مدخرات ضخمة خلال فترة جائحة كورونا، كما أنهم كانوا يعملون من المنزل وتسلموا مدفوعات فدرالية، لكن ذلك تضاءل إلى حد كبير.

كما شدد فينك على أن مستوى الديون لدى الولايات المتحدة ضخم ويشكل خطراً كبيراً ما إذا لم تتصرف أميركا بمسئولية وتتجه لطمأنة دائنيها.

وواصل: يمكننا جميعاً أن نتحدث على ما ينبغي أن تكون عليه ميزانية أميركا، أو خفض العجز على المدى الطويل، لكن كما تعلمون أن رفع سقف الدين أصبح مسيساً وهناك دائماً خوف ومشكلة كبيرة.

وعن سياسات الاحتياطي الفدرالي، أشار فينك إلى أن المركزي الأميركي يحاول ألا يكون سياسياً، لكنه أوضح أنه إذ تسبب الكونغرس في تهديد بركود أعمق سيتعين على الفدرالي الرد وهو ما وصفه بأنه سيكون رد فعل سيئاً للغاية على المدى الطويل ومن المحتمل أن يؤدي إلى مزيداً من التضخم.

وشدد: إذ تسببت تصرفات الكونغرس في التخلف عن سداد الديون، سيتعين على الفدرالي القيام بكل ما هو مناسب لتحقيق الاستقرار للاقتصاد.