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جانيت يلين تحذر: أميركا ستصل إلى سقف الدين الخميس المقبل

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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أبلغت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس بأن أميركا سوف تصل إلى سقف الدين القانوني الخميس المقبل.

وشددت يلين على أن وزارة الخزانة الأميركية ستبدأ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المحددة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها.

وأضافت يلين في الخطاب الذي أرسلته إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الجمعة الثالث عشر من يناير كانون الثاني: بينما الخزانة الأميركية لا تتمكن حالياً من تقدير المدة التي ستسمح فيها إجراءات الطوارئ بدفع الالتزامات الحكومية، فإنه من غير المرجح استنفاد الأموال والتدابير غير العادية قبل بداية يونيو حزيران.

ولذلك شددت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي على ضرورة أن يتصرف الكونغرس في الوقت المناسب من أجل زيادة أو تعليق سقف الدين.

وتابعت يلين: الإخفاق في الوفاء بالتزامات الحكومة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأميركي وحياة جميع الأميركيين وكذلك للاستقرار المالي العالمي.

وفي ديسمبر كانون الأول من عام 2021، أقر الكونغرس الأميركي زيادة سقف الدين الفدرالي إلى حوالي 31.4 تريليون دولار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 33 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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