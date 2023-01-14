سياسة

ميقاتي يأمر الحايك؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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ووفق المعلومات، سيوجّه ميقاتي الاثنين المقبل دعوة إلى مجلس الوزراء إلى الانعقاد بين الخميس والجمعة، وسط إمعان رئيس الحكومة في استفزاز التيار من خلال دعوة مجلس إدارة كهرباء لبنان للمشاركة في الجلسة «لتقديم إجابات عن أسئلة الوزراء في ما يتعلق بالملف».

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن ميقاتي اتصل بالمدير العام للمؤسسة كمال حايك، طالباً منه الحضور. لكن الأخير رفض لأن «لا صفة له، وأنه لا يُمكن أن يحضر في ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض»، فما كانَ من ميقاتي إلا أن ردّ بأن طلب المشاركة هو «أمر»، فأجاب الحايك: «خير»! (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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