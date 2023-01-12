صناعة

أجيليتي الكويتية ترفع 5 دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للصناعة في الكويت

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية إنها رفعت 5 دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للصناعة على خلفية إعلان الهيئة عدم تجديد العقود الخاصة بتأجير القسائم والمساحات التخزينية.

وأشارت اجيليتي في إفصاح على موقع بورصة الكويت أن قرار عدم التجديد مخالف للحقيقة وللقانون، وأن الشركة تسعى إلى اثبات حقها في تجديد العقود من خلال الدعاوى التي رفعتها.

هذا وتسبب النزاع الذي نشب مؤخراً بين اجيليتي وهيئة الصناعة في الكويت في ضغوط حادة على سهم الشركة المدرج في بورصة الكويت حيث فقد أكثر من 20% من قيمته خلال أسابيع قليلة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 90 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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