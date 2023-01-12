أجيليتي الكويتية ترفع 5 دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للصناعة في الكويت

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية إنها رفعت 5 دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للصناعة على خلفية إعلان الهيئة عدم تجديد العقود الخاصة بتأجير القسائم والمساحات التخزينية.

وأشارت اجيليتي في إفصاح على موقع بورصة الكويت أن قرار عدم التجديد مخالف للحقيقة وللقانون، وأن الشركة تسعى إلى اثبات حقها في تجديد العقود من خلال الدعاوى التي رفعتها.

هذا وتسبب النزاع الذي نشب مؤخراً بين اجيليتي وهيئة الصناعة في الكويت في ضغوط حادة على سهم الشركة المدرج في بورصة الكويت حيث فقد أكثر من 20% من قيمته خلال أسابيع قليلة.