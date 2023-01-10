التضخم في المدن المصرية يقفز بأكثر من التوقعات في ديسمبر ويتخطى 21% وهو أعلى مستوى في 5 سنوات

دفعت أسعار الغذاء في مصر معدلات التضخم لمواصلة الصعود خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 21.3% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع 18.7% في نوفمبر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي ارتفاع مجموعة الطعام والشراب بنسبة 37.2% على أساس سنوي والسلع الخدمات بنسبة 18.7% والنقل والمواصلات بنسبة 18%.

وياتي ارتفاع التضخم مع استمرار التراجع لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 12% منذ بداية العام الجاري، فيما طرحت البنوك الحكومية شهادات ادخار لمدة عام بعائد يبلغ 25% لمواجهة ارتفاع التضخم.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5% إلى 9% بحلول الربع الأخير من 2024.