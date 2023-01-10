أساسي

التضخم في المدن المصرية يقفز بأكثر من التوقعات في ديسمبر ويتخطى 21% وهو أعلى مستوى في 5 سنوات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 101 أقل من دقيقة

دفعت أسعار الغذاء في مصر معدلات التضخم لمواصلة الصعود خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 21.3% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع 18.7% في نوفمبر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي ارتفاع مجموعة الطعام والشراب بنسبة 37.2% على أساس سنوي والسلع الخدمات بنسبة 18.7% والنقل والمواصلات بنسبة 18%.

وياتي ارتفاع التضخم مع استمرار التراجع لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 12% منذ بداية العام الجاري، فيما طرحت البنوك الحكومية شهادات ادخار لمدة عام بعائد يبلغ 25% لمواجهة ارتفاع التضخم.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5% إلى 9% بحلول الربع الأخير من 2024.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 101 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

على مدى 4 سنوات.. مصر تستلم قرض صندوق النقد على 9 شرائح قيمة الواحدة 347 مليون دولار

منذ 22 ساعة

«أدنوك» الإماراتية تخصص 15 بليون دولار لحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة

منذ يومين

صناديق الأسهم البريطانية تشهد نزوحاً قياسياً للتدفقات في 2022

منذ 5 أيام

الذهب يُسجل المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي

منذ 5 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى