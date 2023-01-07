صناديق الأسهم البريطانية تشهد نزوحاً قياسياً للتدفقات في 2022

شهدت صناديق الأسهم البريطانية نزوحاً قياسياً للتدفقات خلال 2022، إذ تجاوزت العمليات البيعية غيرها في الأسواق الرئيسية.

ووفقاً لبيانات Calastone للخدمات المالية، بلغ إجمالي التدفقات خارج صناديق الأسهم البريطانية مستويات 8.38 مليار إسترليني (9.95 مليار دولار) في 2022 وهو أسوأ أداء على الإطلاق.

وصناديق الأسهم هي استثمارات مجمعة تركز في الغالب على أسهم الشركات.

وفي المقابل، بلغت التدفقات خارج الصناديق الأوروبية مستويات 2.65 مليار إسترليني، و1.17 مليار إسترليني من أميركا الشمالية، ومليار إسترليني من صناديق منطقة آسيا المحيط الهادئ.

وأوضحت Calastone أن ثلاثة أرباع خسائر صناديق الأسهم البريطانية كانت في الربع الثالث، وهي الفترة التي شهدت توترات في الساحة السياسة البريطانية حينما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس الميزانية المصغرة المثيرة للجدل.