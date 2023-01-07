الذهب يُسجل المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة السادس من يناير كانون الثاني مسجلة المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% أو 29.10 دولار إلى 1869.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.4%.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعدما أظهر التقرير الشهري للوظائف الأميركية إضافة الاقتصاد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 200 ألف.

وعلى الرغم من ذلك كشفت البيانات أن متوسط الأجور في الساعة نما بنحو 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 4.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات 0.4% و5% على الترتيب.