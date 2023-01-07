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النفط يٌسجل خسائر أسبوعية بنحو 8%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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تباينت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة السادس من يناير كانون الثاني، مسجلة خسائر أسبوعية حادة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 78.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.1% مسجلة 73.77 دولار للبرميل.

أما على أساس أسبوعي، تراجع كل من برنت ونايمكس بأكثر من 8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام جديد منذ عام 2016.

وكانت بيانات Baker Hughes قد أظهرت إغلاق 3 منصات للتنقيب عن النفط في أميركا إلى 618 منصة هذا الأسبوع، رغم توقعات زيادتها عند 623 منصة.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم ” إن سوق النفط ربما تستعيد بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها في وقت سابق هذا الأسبوع رغم أن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 92 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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