أساسي

تاسي يسجل أول خسارة سنوية منذ 7 أعوام.. و EGX30 يسجل مكاسب بقرابة 22% في 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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أنهى مؤشر تاسي السعودي آخر جلسات الأسبوع والأخيرة في عام 2022 على تراجع طفيف، مسجلاً بذلك أول خسائر سنوية له منذ 7 أعوام، ليغلق عند مستويات 10478.4 نقطة، وبلغت السيولة 3.6 مليار ريال،وأحجام التداول 115 مليون سهم.
أما بالنسبة لقطاعات السوق فقد شهدت تراجعات جماعية في 2022، تصدرها قطاع المواد الأساسية بنسبة 14% والبنوك بنسبة 6%.

الأسواق الإماراتية

أغلق مؤشر أبوظبي على تراجع بضغط من تراجع أسعار النفط على الرغم من أنه سجل أفضل أداء بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وأنهى المؤشر العام على مكاسب فاقت 20% بعد أن وصل لأعلى مستوى على الإطلاق في أوائل نوفمبر تشرين الأول.
                            
وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 0.2% إثر قفزة في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” 2.2%.
وعلى مستوى العام، ارتفع مؤشر سوق دبي بأكثر 4% خلال عام 2022.

بورصة مصر

أنهت المؤشرات المصرية آخر جلسات الأسبوع والأخيرة في عام 2022، على ارتفاع جماعي، وسجل الثلاثيني الرئيسي مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي، مضيفاً أكثر من 2600 نقطة بارتفاع يقارب الـ 22%.
أما على مستوى الجلسة فقط، فقد بلغت مكاسب الثلاثيني الرئيسي 0.14% ليغلق عند مستويات 14598.5 نقطة، وسط سيولة بلغت 1.4 مليار جنيه، وأحجام تداول بلغت 982.9 مليون سهم.

بورصة قطر

فيما عمقت بورصة قطر خسائرها بجلسة اليوم ليفقد المؤشر العام مستوى الـ 10700 نقطة بضغط من معظم القطاعات خاسراً أكثر من 100 نقطة.
وخلال العام 2022 خسر المؤشر 8% مسجلاً أكبر تراجع سنوي منذ عام 2017.


بورصة الكويت

أما بورصة الكويت فقد أغلقت على تراجع جماعي بجلسة الخميس بقيم تداولات تجاوزت 43 مليون دينار.
وبعد تسجيل مكاسب لشرين متتاليين أنهى مؤشر الكويت الأول شهر ديسمبر على تراجع بنسبة 4.4%.
وعلى مستوى العام 2022، فقد ارتفع المؤشر بنحو 6%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 127 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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