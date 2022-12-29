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استقرار البطالة لإجمالي سكان السعودية عند 5.8% في الربع الثالث 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
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استقر معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية عند 5.8% في الربع الثالث 2022، بينما ارتفع بين السعوديين بنسبة طفيفة إلى 9.9% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

هذا وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بـ 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 52.5%، وارتفع معدل العاملين إلى السكان للسعوديين بمقدار 0.5 نقطة مئوية حيث بلغ 47.3% بالمقارنة مع الربع السابق.

وفيما يتعلق بالتغيرات السنوية لمؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين فقد انخفض معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية. فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، و كذلك ارتفع معدل العاملين إلى السكان بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية.

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية، والذي يشمل السعوديين وغير السعوديين، 5.8% في الربع الثالث من عام 2022، دون تغيير عن الربع الماضي، فيما سجل معدل البطالة انخفاضًا بالمقارنة بالعام الماضي بمقدار0.8 نقطة مئوية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 69 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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