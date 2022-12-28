الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة

انخفض الذهب الأربعاء 28 ديسمبر متأثراً بضغوط ارتفاع الدولار الأميركي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة.



وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1811.20 دولار للأونصة، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1818.90 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلباً بفعل توقعات بأن يبطئ الفدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.



هذا ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.



المعادن النفيسة الأخرى



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.98 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1015.67 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1821.38 دولار للأونصة.