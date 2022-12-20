صادرات السعودية من النفط الخام في أكتوبر عند أعلى مستوى في 30 شهراً

ذكر منتدى الطاقة الدولي نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر تشرين الأول في أعلى مستوى لها في 30 شهراً.
وزادت صادرات الخام بنحو 0.7% إلى 7.773 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، في أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2020، وذلك ارتفاعا من 7.721 مليون في سبتمبر أيلول.
لكن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تراجع إلى 10.957 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الثاني من 11.041 مليون في سبتمبر أيلول.
وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لجودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.