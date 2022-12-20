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صادرات السعودية من النفط الخام في أكتوبر عند أعلى مستوى في 30 شهراً

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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ذكر منتدى الطاقة الدولي نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات ‏السعودية من النفط الخام زادت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر تشرين ‏الأول في أعلى مستوى لها في 30 شهراً.‏

وزادت صادرات الخام بنحو ‏‎0.7%‎‏ إلى 7.773 مليون برميل يوميا في أكتوبر ‏تشرين الأول، في أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2020، وذلك ارتفاعا من ‏‏7.721 مليون في سبتمبر أيلول.‏

لكن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تراجع إلى 10.957 مليون برميل ‏يوميا في أكتوبر تشرين الثاني من 11.041 مليون في سبتمبر أيلول.‏

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ‏‏(أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لجودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.‏

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 83 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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