صناديق الأسهم العالمية تستقبل أول تدفقات نقدية في شهر ونصف

جذبت صناديق الأسهم العالمية أول تدفقات نقدية في ستة أسابيع وذلك خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية اتجاه البنوك المركزية لخفض وتيرة رفع الفائدة في ظل تباطؤ التضخم.

ورفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة بنحو 50 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25% و4.50%.

كما رفعت عدد من البنوك في أوروبا في مقدمتها المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا الفائدة هذا الأسبوع.

ووفقاً لبيانات Refinitiv Lipper، ضخ المستثمرون 1.01 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أول أسبوع يتحقق فيه صافي شراء منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.

وجذبت صناديق الأسهم في أميركا وآسيا 3.4 مليار و500 مليون دولار على الترتيب.

على الجانب الآخر، سحب المستثمرون 2.14 مليار دولار من صناديق الأسهم الأوروبية.

فيما شهدت صناديق النقد نزوحاً للتدفقات بقيمة 12.95 مليار دولار، بعد ثلاثة أسابيع من استقبال التدفقات.