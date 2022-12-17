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سويسرا تتبنى رسمياً سقف أسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 ساعة
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قالت الحكومة السويسرية إنها اعتمدت الجمعة 16 كانون الأول ديسمبر، مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تماشياً مع أحدث عقوبات من الاتحاد الأوروبي بشأن النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.
              
وتحظر العقوبات الإضافية نقل النفط الروسي المباع فوق سقف الأسعار الذي تم فرضه في وقت سابق هذا الشهر.
              
كانت الحكومة السويسرية قد قالت في 8 من ديسمبر كانون الأول إنها ستتبنى الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي البالغ 60 دولاراً للبرميل.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 ساعة
0 47 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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