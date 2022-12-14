الى ذلك رحّلت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون الكابيتال كونترول الى السنة الجديدة، واعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد جلستها امس، أنّ “النقاش كان عميقا وهناك معطيات تغيّرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفرض أمر واقع جديد، على سبيل المثال، الاموال الجديدة كانت شيئاً وأصبحت شيئاً آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى “الفريش ماني”. ونحن مضطرون ان نأخذ في الاعتبار التغيّرات، وقد عدّلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة”. وشدد على وجوب إقرار “الكابيتال كونترول” للحفاظ على المساواة بشأن حقوق المودعين، لافتاً الى “انّ معارضة بعض الزملاء النواب، واليوم اعتقد انهم اقتنعوا. وكان هناك إجماع على بعض مواد المشروع. وسيصدر القانون بشكل مختلف وليس كما أرسل”. وأضاف: “طلبنا درس القوانين الاخرى، واعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة. وهناك تفاهم بشكل عام على ان يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين”. ولفت الى انّ “الزملاء النواب ارتأوا تأجيل الجلسة الى ما بعد الاعياد”.