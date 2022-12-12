الخطوط الجوية الهندية بصدد إجراء طلبية تاريخية لنحو 500 طائرة

قالت مصادر في قطاع الطيران اليوم الأحد إن الخطوط الجوية الهندية تقترب من ‏إجراء طلبية تاريخية تصل إلى 500 طائرة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من ‏الدولارات من كل من ‏Airbus‏ وBoeing، في وقت تسعى فيه لعملية طموحة ‏لإحياء أعمالها تحت قيادة ‏Tata Group‏.‏

وأفادت المصادر بأن الطلبيات تشمل 400 طائرة ضيقة البدن و100 طائرة أو ‏أكثر عريضة البدن، بما في ذلك العشرات من طائرات ‏Airbus‏ من طراز إيه350 ‏وBoeing‏ من طرازي 787 و777. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها إذ ‏أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع التفاصيل النهائية للصفقة.‏

وقد تتجاوز قيمة مثل هذه الصفقة المئة مليار دولار بالأسعار المعلنة، بما في ذلك ‏أي امتيازات. وستكون من بين أكبر الصفقات من حيث القيمة التي تنفذها شركة ‏طيران واحدة، ويمكن أن تتجاوز طلبا مجمعا من الخطوط الجوية الأميركية ‏American Airlines‏ لشراء 460 طائرة من ‏Airbus‏ وBoeing‏ قبل عقد من ‏الزمن.‏

وحتى بعد الخصومات الكبيرة المتوقعة، ستصل قيمة الصفقة إلى عشرات المليارات ‏من الدولارات، وتأتي في ختام عام مليء بالتقلبات لعملاقي تصنيع الطائرات اللذين ‏ارتفع الطلب على طائراتهما مرة أخرى بعد الجائحة، ولكنهما تواجهان ضغوطاً ‏صناعية وبيئية متزايدة.‏

وأحجمت ‏Airbus‏ وBoeing‏ عن التعليق. كما لم ترد الخطوط الجوية الهندية على ‏طلب للتعليق.‏

وسلمت الصين الأسبوع الماضي أولى طائراتها من طراز سي-919 إلا أن الأمر ‏قد يستغرق نحو عشر سنوات لتكون قادرة على المنافسة على مثل هذا المستوى، ‏وفقا لخبراء.‏