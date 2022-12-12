تراجع الذهب مع التركيز على بيانات التضخم بأمريكا واجتماع الفدرالي

تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الفدرالي المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1805.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

بيانات من أميركا

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الفدرالي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر كانون الأول.

ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93% لرفع الفدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

هذا وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.29 دولار كما تراجع سعر البلاتين 0.7% إلى 1014.95 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.2% إلى 1946.62 دولار.