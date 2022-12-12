Škoda تدرس الانسحاب من الصين

نقلت مجلة أوتوموبيل-فوخه الأسبوعية عن كلاوس زيلمر الرئيس التنفيذي لشركة Škoda Auto التشيكية لصناعة السيارات، التابعة لمجموعة Volkswagen، القول إن الشركة تدرس الانسحاب من الصين وستتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن العام المقبل.



وقال زيلمر “المنافسة محتدمة جدًا هناك، لذلك سندرس مع شريكنا في المشروع المشترك الصيني كيفية المضي قدمًا… وإذا أردنا تركيز طاقتنا، فإن الأمر يستحق النظر في جميع السيناريوهات ثم اتخاذ القرار”.



وأضاف أن الشركة يمكن أن تفكر ببساطة في بيع السيارات في الصين بدلاً من إنتاجها هناك أيضًا.



وأشار إلى أن سكودا تتطلع للتركيز بصورة أكبر حاليًا في الهند.



وقالت Volkswagen لرويترز إن تقييم سكودا باستمرار موقعها في الأسواق الدولية والعمل على التكيف مع التطورات المحلية إجراء عادي.



وأضافت “لا قرارات حتى الآن بشأن تعديلات محتملة في استراتيجيتنا”.