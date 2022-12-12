البورصة المصرية توافق على خفض رأسمال السويدي إليكتريك بواقع 13.4 مليون جنيه

وافقت البورصة المصرية على خفض رأس المال المصدر لشركة السويدي إليكتريك من 2.18 مليار جنيه، إلى 2.17 مليار جنيه، بتخفيض قدره 13.4 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة.

وأصبح رأس المال بعد التخفيض 2.17 مليار جنيه موزع على عدد 2.17 مليار سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.

ونوهت البورصة إلى إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس المقبل.

وقالت إنه تم توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه مصري، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.