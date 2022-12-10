هل اجتمع ميقاتي مع ابن سلمان؟

وقد تمثل لبنان في القمة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي أكّد في كلمته «تطلع لبنان إلى القمة العربية- الصينية بكل أمل، مشدّداً على أنّه سيعمل بجهد لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب، وبينه وبين الصين، «ثاني أقوى اقتصاد بالعالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العالمي». وامل في «تفعيل التعاون في ما بيننا لما فيه مصلحة شعوبنا وبلدان العالم اجمع». (الجمهورية)

وأبلغت مصادر مطلعة «الأخبار» أن ميقاتي نجح على ما يبدو في كسر الحصار. وتمكن من عقد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وسط تضارب في المعلومات حول مكان اللقاء وزمانه ومدته، بينما قال مطلعون إن الاجتماع تم في شرم الشيخ وليس على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، وإنه لم يدم طويلاً. لكن آخرين قالوا إن الاجتماع استمر لأكثر من 45 دقيقة، لافتين إلى أن ميقاتي لن يأتي على ذكر الأمر، بل قد ينفيه لتجنب إزعاج السعوديين الذين بدأوا أخيراً نقاشاً حول طريقة التعامل مع الملف اللبناني انطلاقاً من الاستحقاق الرئاسي. (الأخبار)