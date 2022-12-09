“ميشال” و “معوض” ..  مرشحون للرئاسة!

وفي وقائع الجلسة برز للمرة الاولى وبنحو لافت تَساو بين الاصوات التي نالها المرشح ميشال معوض والاوراق البيض (39 مقابل 39) نَجمَ من ألاعيب انتخابية مارسها على ما يبدو نواب تكتل «لبنان القوي» عبر اوراق كتب عليها «ميشال» و»معوض» و»معوض بدري ضاهر»، ولم يذهبوا الى التصويت لأيّ مرشح جدي آخر كما يتوقع البعض بهدف استثارة الكتل التي تقترع بالارواق البيض منذ الجلسة الاولى وحتى جلسة الامس، ما دلّ الى ان «التيار الوطني الحر» لن يذهب بعيدا في الخلاف الناشئ بينه وبين «حزب الله» الذي استبقَ الجلسة ببيان رَد فيه على مواقف رئيس التيار النائب جبران باسيل التصعيدية الاخيرة، مؤكداً انه لم يقطع له اي وعد كما زعم، بعدم حضور اي جلسة لمجلس الوزراء. (الجمهورية)

ونتيجة الفرز، نال النائب ميشال معوض 39 صوتاً، ورقة بيضاء (39)، عصام خليفة (5)، «لبنان الجديد» (9)، بدري ضاهر (3)، «لأجل لبنان» (1)، صلاح حنين (1)، فوزي ابو ملهب (1)، زياد بارود (1)، معوض بدري ضاهر (1)، «التوافق» (1)، و4 اوراق ملغاة. وبلغ عدد المقترعين 105.