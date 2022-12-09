بري يعاود طرح الحوار

استكمل مسلسل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسماء مختلفة، لكن ما مَيّز الجلسة هذه المرة هو انّ الكيل قد طفح لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب من رؤساء الكتل ان يزوّدوه في الجلسة العاشرة والاخيرة هذه السنة الخميس المقبل آراءهم في الحوار الذي يدعو اليه للاتفاق على رئيس جمهورية جديد، والخروج من الفراغ الرئاسي الذي قد يطول ويطول ان استمرّ فلكلور الجلسات الاستعراضية وغير المنتجة. وقال بري لدى رفع الجلسة بعد «تطيير» نصابها القانوني للجلسة، مُحدداً الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة: «آمل من الآن الى الخميس المقبل ان آخذ رأي الكتل جميعاً في الحوار، إذا حصل فسأحوّلها الى حوار، واذا لا فعندئذ نذهب الى آخر السنة».