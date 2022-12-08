غاز ونفط

تراجع أسعار النفط عند التسوية.. ونايمكس ينخفض 3%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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واصلت أسعار النفط تراجعها في ختام تعاملات الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات البنزين، مما عزز المخاوف بشأن الطلب في سوق يحيطه عدم اليقين.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.18 دولار أو 2.75% إلى 77.17 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 2.24 دولار أو 3.02% إلى 72.01 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء السابع من ديسمبر/كانون الأول، تراجع مخزونات النفط الأميركية بنحو 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر إلى 413.9 مليون برميل.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 66 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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