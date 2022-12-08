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التضخم في المدن المصرية يرتفع لأعلى مستوى في حوالي 5 سنوات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر تشرين الثاني مقابل 16.2% في أكتوبر تشرين الأول.

وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2017 عندما سجل 21.9%.

وبالحديث عن عموم الجمهورية، فقد ارتفع التضخم ليسجل 19.2% في نوفمبر مقابل 6.2% في الشهر ذاته من العام الماضي.

وترجع أهم أسباب الارتفاع في التضخم لعموم الجمهورية خلال شهر نوفمبر إلى ارتفاع مجموعة الحبوب بـ 4.8% واللحوم الدواجن بـ 6.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بـ 3.7%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 78 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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