الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب لاجتماع الفدرالي الأميركي

جرى تداول الذهب الأربعاء 7 كانون الأول ديسمبر، ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك.



وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيراً طفيفاً إلى 1772 دولاراً للأونصة وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار.



ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج، وسجل مؤشر الدولار صعوداً 0.2%.



ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر تشرين الثاني في 13 ديسمبر كانون الأول، فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.



وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.31 دولار.



وهبط البلاتين 0.3% إلى 986.15 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1871 دولاراً للأونصة.