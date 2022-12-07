باسيل: مش ماشي الحال

وكان باسيل قد قال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» امس، ان «جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، مؤكدا انها «اعدام للدستور وضربة قاتلة لاتفاق الطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب». وشدد على «اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك، وما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم». واعتبر انّ «ما حصل يؤكد انّ المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة، وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية». وشدّد باسيل على انّ «العودة الى ما قبل 2005 تتطلّب امّا نفياً وامّا سجناً او قتلاً، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة». واشار الى انه «حصل اتفاق مُسبق على هذه الجلسة، ولو لم يحصل ذلك لما تجرّأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغّليه. ونحن لسنا بحاجة لبرهان او ضمان عن صدقه وصدقيته. نحن مشكلتنا مع الصادقين، الذين نَكسوا بالاتفاق والوعد والضمانة وهذه ليست اوّل مرّة تحصل، أقلّه مؤخراً مع ما حصل بموضوع المنتشرين، والانتخابات النيابية وآخرها الحكومة. حدا مصَدّق إنو المواجهة مع ميقاتي؟ المشكلة مع يَلّي قالوا بصراحة ان مجلس الوزراء ينقعد والمراسيم مش بحاجة لتوقيع كل الوزراء، وهنّي هيديك المرّة ما قِبلوا إلاّ بكل الوزراء! هِنّي يَلّي وقّفوا مجلس الوزراء الكامل الصلاحيّات، بوجود رئيس جمهورية، لأن في موضوع من خارج صلاحيّات مجلس الوزراء، وقفوا ضدّه وقرّروا ما يحضروا مجلس الوزراء، فوقفت الحكومة 4 أشهر. هِنّي يَلّي تضامنّا معهم ووقفنا معهم سنتين بالشارع لأن الحكومة ضَهَروا منها وكانت غير ميثاقية وبتراء، هلّق الحكومة بتصير ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي وجورج كلاّس؟ هِنّي مصدقين هيك؟؟؟ الشراكة بتنكسر اذا كانت عرجاء – الشراكة الوطنية او الشراكة الحزبية. كتار هلّق بيقولولي يا جبران: ما تخلّي خصومنا يشمتوا فينا، وهلّق بيكونوا مبسوطين! صحيح بس مش على حساب وجودنا ودورنا وحريّتنا».