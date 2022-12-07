سياسة

حزب الله والتيار الوطني الحر: أزمة جدّية لا انفصال

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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الغضب الذي ساد التيار الوطني الحر بعد انعقاد جلسة الحكومة أول من أمس، تمظهر أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار جبران باسيل أمس، ورفع فيه سقف التحديات خصوصاً للعلاقة مع حزب الله، ولو أنه تجنّب تسمية الحزب مباشرة في كل حديثه. علماً أن باسيل الذي ركز على الدور السلبي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ألمح إلى خيارات تصعيدية في مواجهة «الذين يريدون النيل من دورنا»، واضعاً الدفاع عن «الدور» بالنسبة إلى التيار في مرتبة استراتيجية مماثلة لأهمية الدفاع عن «السلاح» بالنسبة إلى المقاومة. (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 43 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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