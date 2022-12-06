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شركات الأدوية العالمية.. صراع محتدم في أروقة المحاكم

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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رفعت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك دعوى مضادة على موديرنا في محكمة بوسطن الاتحادية الاثنين بسبب براءات اختراع متعلقة بلقاحيهما المتنافسين لكوفيد-19.

وكانت موديرنا رفعت دعوى قضائية على فايزر في أغسطس، متهمة إياها بانتهاك حقوقها في ثلاث براءات اختراع تتعلق بالابتكارات التي قالت موديرنا إنها توصلت إليها قبل جائحة كوفيد-19.

كما رفعت موديرنا دعوى قضائية ذات صلة على فايزر وبيونتك في ألمانيا. وتنخرط الشركات الثلاث أيضا في نزاعات على براءات اختراع في الولايات المتحدة مع شركات أخرى بشأن اللقاحات.
ولم ترد الشركات بعد على طلبات للتعليق من وكالة “رويترز”.

حقق لقاح فايزر أكثر من 26.4 مليار دولار للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بينما باعت موديرنا، ومقرها ماساتشوستس، أكثر من 13.5 مليار دولار من لقاحها في الفترة نفسها، وفقا لإفصاحات أودعتها الشركتان لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 81 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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