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مجموعة السبع تؤكد أنها قريبة جداً من قرار تحديد سقف أسعار النفط الروسي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
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قال مسؤول بدول مجموعة السبع إن التحالف قريب جداً من الاتفاق على تحديد ‏سقف لسعر النفط الروسي (المنقول بحراً) عند 60 دولار للبرميل مع تعديل آلية ‏للإبقاء على حد عند 5% أقل من سعر السوق.‏

وأضاف أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو يوم الاثنين بأقصى ‏تقدير، وأعرب عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على ‏خوض حربها ضد أوكرانيا.‏

وقال المسؤول إن دول مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن ‏سقف الأسعار، وأبدوا ارتياحاً كبيراً بشأن الآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات ‏النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.‏

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 82 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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