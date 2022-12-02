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مجموعة السبع تؤكد أنها قريبة جداً من قرار تحديد سقف أسعار النفط الروسي
قال مسؤول بدول مجموعة السبع إن التحالف قريب جداً من الاتفاق على تحديد سقف لسعر النفط الروسي (المنقول بحراً) عند 60 دولار للبرميل مع تعديل آلية للإبقاء على حد عند 5% أقل من سعر السوق.
وأضاف أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو يوم الاثنين بأقصى تقدير، وأعرب عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على خوض حربها ضد أوكرانيا.
وقال المسؤول إن دول مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن سقف الأسعار، وأبدوا ارتياحاً كبيراً بشأن الآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.