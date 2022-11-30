مال وإستثمار

الأسهم الأميركية تغلق على تراجع طفيف مع ترقب تصريحات باول

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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تراجعت الأسهم الأميركية بصورة طفيفة في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني، لتعوض الخسائر الحادة المسجلة في جلسة الإثنين.

وعند ختام التعاملات، استقر مؤشر Dow Jones عند 33852 نقطة، فيما هبط Nasdaq بنسبة 0.59% مسجلاً 10983 نقطة.

وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 0.16% مسجلاً 3957 نقطة.

وتتجه الأنظار نحو بيانات اقتصادية هامة من المرتقب صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ومن بينها الناتج المحلي الإجمالي وتقرير الوظائف في أميركا.

كما تتجه الأنظار صوب تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول غداً الأربعاء.

من جانبه، صرح جون وليامز رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أمس الإثنين بأنه يستبعد أن يخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة قبل 2024.

وأضاف: البنك يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى يكفي للضغط على التضخم، وإبقائها كذلك طوال العام المقبل.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 39 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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