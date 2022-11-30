“بديل” و “أكوا باور” السعودية توقعان اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية

أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة “بديل” إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية مع شركة أكواباور، لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميجاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الشركة إن ملكية المشروع ستكون مشتركة بين شركتي “بديل” و”أكوا باور” بواقع 50% لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى “شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية”

وأضافت أن “بديل” و”أكوا باور” ستقومان ببناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية وبيع الكهرباء من خلالها للشركة السعودية لشراء الطاقة، وعند إنجازها بالكامل، سوف تسهم هذه المحطة في تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.

وذكرت أن محطة الشعيبة الثانية هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية والتابعة لـ “أكوا باور” في المملكة، في الوقت الذي تضم فيه محفظة مشاريع أكوا باور محلياً 13 محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جهته، قال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن المشروع خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

وأضاف أن قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الاستراتيجية التي يركز الصندوق عليها في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

ومن جهتها، أعلنت شركة “أكوا باور”، توقيعها أمس اتفاقية شراء الطاقة لأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية” في منطقة مكة المكرمة، وبطاقة إنتاجية قدرها 2060 ميجاواط بقيمة 1.75 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إنه تم توقيع اتفاقية الشراء بين شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية -شركة المشروع التابعة لأكوا باور- والشركة السعودية لشراء الطاقة، مضيفة أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون شريكا في المشروع بحصة تبلغ 50% في شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية.

وأوضحت أن مدة العقد 35 عاماً، مبينة أنه سيتم تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميجا واط.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الأخير من عام 2025.