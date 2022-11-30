الذهب يلمع مع ضعف الدولار والأنظار على كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 30 تشرين الثاني نوفمبر، مدعوماً بتراجع الدولار إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سعياً وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1752.95دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1768.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينجز، بحثاً عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة.

وقال إدوارد مير المحلل في إي.دي آند إف إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.23 دولار، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1007.75 دولار وارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1855.25 دولار