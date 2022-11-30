ملف النازحين

وفي الوقت الذي ما زالت فيه الإتصالات مستمرة لترتيب العلاقات بين الدولة اللبنانية والهيئات الاممية المعنية بملف النازحين السوريين وما اعتراها من عقبات، وصل الى بيروت في الساعات الاخيرة الماضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والذي سيلتقي اليوم عدداً من المسؤولين من بينهم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، كما سيلتقي القادة الامنيين والهيئات المعنية بملفات النازحين ومعالجة أوضاعهم.

وفي إطار آخر يلتقي بوحبيب سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف الذي يرغب بإطلاع لبنان على تطورات الأزمة الاوكرانية والمواقف الناجمة من تردداتها الدولية والاقليمية وموقف موسكو مما يجري في المنطقة والعالم، لا سيما ما تسمّيه برامج العقوبات عليها وسبل مواجهتها على الساحتين الديبلوماسية والدولية.