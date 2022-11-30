الكابيتال والودائع

من جهة ثانية تواصل اللجان النيابية المشتركة اليوم، لليوم الثاني على التوالي، درس مواد مشروع قانون الكابيتال كونترول على ان يتحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد انتهاء الجلسة عن نتائجها. وفيما قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بعد الجلسة «ان موضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد ان نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية». قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»النائب علي فياض: «نقدّم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفاً». وقال: «علمنا ان هناك نقاشا في مصرف لبنان حول ادراج ذلك ضمن قروض التجزئة، وأحذّر من ان امرا كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها». وأضاف: «أجلت هذه المادة الى حين مناقشة متن القانون وهو يكشف ان النقاش معقد ونحتاج الى الدخول في صلب المهمات كي نتمكن من ان نحددها في الاموال الجديدة والقديمة، وهدفنا حماية اموال المودعين وقطع الطريق على استمرار التحاويل الى الخارج».