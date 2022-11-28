اليمن يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي بمليار دولار

وقع اليمن اتفاقاً مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل.

ووقع الاتفاق وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي.

ويهدف البرنامج إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

كما يستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل.

وأشار وزير المالية إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلباً على المواطن وأن تلك الوديعة والبرنامج سيلعبان دوراً في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وإنعاش الاقتصاد الوطني.