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اليمن يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي بمليار دولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
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وقع اليمن اتفاقاً مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل.

ووقع الاتفاق وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي.

ويهدف البرنامج إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

كما يستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل.

وأشار وزير المالية إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلباً على المواطن وأن تلك الوديعة والبرنامج سيلعبان دوراً في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 50 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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