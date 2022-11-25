إحداها دولة عربية.. هذه أكثر الدول استقبالاً للسياح في 2022

نشرت شركة قاعدة بيانات تذاكر الطيران ForwardKeys تقريرها السنوي الذي صنف أعلى البلدان بناءً على مقدار الزيادة في عدد السياح منذ تأثر صناعة السفر في عامي 2020 و 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

ووجد التقرير أن غالبية الدول العشرين الأولى كانت بشكل رئيسي في أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

وفقًا لـ ForwardKeys، يعكس هذا الإحصاء حقيقة أن العديد من البلدان المعتمدة على السياحة في تلك المناطق فرضت قيودًا أقل صرامة على السفر لكوفيد-19، وتمكنت من الحفاظ على تدفق مستمر للزوار حتى خلال الوباء.

الدومينيكان في الصدارة

بين 1 يناير/كانون الثاني و 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استقبلت جمهورية الدومينيكان عددًا أكبر من الزائرين بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وكانت الوجهة الأكثر زيارة في منطقة البحر الكاريبي، وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية.

تشتهر جمهورية الدومينيكان بملاعب الجولف على مدار العام، وتقع فيها بعض أفضل المنتجعات الفاخرة الشاملة كليًا في منطقة البحر الكاريبي في بونتا كانا ولا رومانا.

أكثر 10 دول استقبالاً للسياح في 2022

1. جمهورية الدومينيكان

2. تركيا

3. كوستاريكا

4. المكسيك

5. جامايكا

6. باكستان

7. بنغلاديش

8. اليونان

9. مصر

10. البرتغال

احتلت تركيا المرتبة الثانية في القائمة، واستقبلت أنطاليا عددًا أكبر من الزوار بنسبة 66٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ولكن وفقًا لتقرير Forward Keys، ظلت مستويات السياحة في البلاد خلال عام 2022 عند نفس مستوياتها في عام 2019.

تحتل كوستاريكا المرتبة الثالثة في القائمة – ومثل تركيا – شهدت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى نفس المستوى من السياحة في عام 2019 كما حدث في عام 2022، وتشتهر كوستاريكا بركوب الأمواج والبراكين والتنوع البيولوجي المذهل.