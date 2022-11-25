سياسة

مسلسل الانتخاب .. تابع

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 49 أقل من دقيقة

تكرر المشهد المُمل في جلسة الانتخاب الرئاسية السابعة امس، اوراق بيض وبالعشرات ومثلها للمرشح ميشال معوض وبضع اصوات لمرشحين آخرين كان جديدهم بدري ضاهر الى أوراق ملغاة، وتطيير نصاب، ثم الى جلسة جديدة الخميس المقبل، فيما بَدا الجميع وكأنهم ينتظرون شيئاً من الخارج لم يحن أوانه بعد، وما عليهم إلّا امرار الوقت الضائع بمواقف وردود افعال الى ان تحين ساعة التوافق .

وعلمت «الجمهورية» ان رئيس إحدى الكتل النيابية الاساسية طلب من نواب كتلته عدم السفر في هذه المرحلة ولو ليوم واحد، تحسّباً لأي مفاجأة رئاسية ولأنه «لا نعرف متى يمكن إشعال الضوء الأخضر لانتخاب رئيس الجمهورية».(الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 49 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

حلّ لقضية استجرار الكهرباء من مصر والاردن؟

منذ 9 ساعات

كرامي وحيدر .. الى النيابة

منذ 10 ساعات

الرياض  :  لرئيس معارض لحزب الله

منذ 11 ساعة

فرنسا تروّج لقائد الجيش

منذ 12 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى