“لوبريف” التابعة لأرامكو تحصل على موافقة للطرح العام الأولي

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، موافقتها على طلب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”، لتسجيل وطرح 50.045 مليون سهم، بما يمثل حوالي 29.7 بالمئة، للاكتتاب العام.

وكانت “بلومبرغ” ذكرت في وقت سابق أن قيمة طرح الشركة قد تصل إلى أكثر من مليار دولار.

تأسست شركة لوبريف في عام 1976 في جدة كمشروع مشترك بين بترومين وشركة موبيل. وفي 2007 استحوذت شركة “جدوى الاستثمار”، ومقرها السعودية، على حصة 30 بالمئة من “لوبريف” من “إكسون موبيل”.



وتتوزع ملكية الشركة حاليا بين أرامكو السعودية بواقع 70 بالمئة وشركة جدوى للاستثمار الصناعي 30 بالمئة، وهي تعد مزود كبير لزيوت الأساس، والمنتِج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتشهد المملكة زيادة في الطروحات العامة الأولية منذ إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو في 2019 في طرح قياسي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار.

وأصبحت منطقة الخليج، التي جنت أرباحا كبيرة من ارتفاع أسعار النفط، بقعة مضيئة في أسواق رأس المال العالمية هذا العام إذ أدت برامج الخصخصة التي تقودها الحكومات إلى زيادة عمليات الطرح العام.

ووفقا لبيانات رفينيتيف جمع المُصدرون في منطقة الخليج نحو 16 مليار دولار هذا العام تمثل نحو نصف إجمالي إيرادات عمليات الطرح العام الأولي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.