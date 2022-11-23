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حميه: قرارنا في إعادة إعمار مرفأ بيروت هو تحد لا رجعة عنه وابوابنا مفتوحة للشركات العربية للمساهمة في ذلك

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
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ذكر وزير الأشغال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حميه​، عبر حسابه على مواقع اتواصل الإجتماعي، أن “من ​لبنان​، رسالتنا إلى مجلس وزراء النقل العرب: قرارنا في إعادة إعمار ​مرفأ بيروت​ هو تحد لا رجعة عنه، وابوابنا مفتوحة للشركات العربية الاستثمارية للمساهمة في ذلك”.

ولفت حميه، الى أن “رؤيتنا لتجهيز مرافئنا للمرحلة المقبلة في ​ملف النفط​ و​الغاز​ لتتكامل على قاعدة التنافس مع اقرانها هي على سكة التنفيذ”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 60 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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