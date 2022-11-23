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حميه: قرارنا في إعادة إعمار مرفأ بيروت هو تحد لا رجعة عنه وابوابنا مفتوحة للشركات العربية للمساهمة في ذلك
ذكر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، عبر حسابه على مواقع اتواصل الإجتماعي، أن “من لبنان، رسالتنا إلى مجلس وزراء النقل العرب: قرارنا في إعادة إعمار مرفأ بيروت هو تحد لا رجعة عنه، وابوابنا مفتوحة للشركات العربية الاستثمارية للمساهمة في ذلك”.
ولفت حميه، الى أن “رؤيتنا لتجهيز مرافئنا للمرحلة المقبلة في ملف النفط والغاز لتتكامل على قاعدة التنافس مع اقرانها هي على سكة التنفيذ”.