حميه: قرارنا في إعادة إعمار مرفأ بيروت هو تحد لا رجعة عنه وابوابنا مفتوحة للشركات العربية للمساهمة في ذلك

ذكر وزير الأشغال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حميه​، عبر حسابه على مواقع اتواصل الإجتماعي، أن “من ​لبنان​، رسالتنا إلى مجلس وزراء النقل العرب: قرارنا في إعادة إعمار ​مرفأ بيروت​ هو تحد لا رجعة عنه، وابوابنا مفتوحة للشركات العربية الاستثمارية للمساهمة في ذلك”.

ولفت حميه، الى أن “رؤيتنا لتجهيز مرافئنا للمرحلة المقبلة في ​ملف النفط​ و​الغاز​ لتتكامل على قاعدة التنافس مع اقرانها هي على سكة التنفيذ”.