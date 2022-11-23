بنك Goldman Sachs: الأسهم العالمية ستظل متقلبة على المدى القصير..ولم نصل للقاع

يرى Goldman Sachs أن الارتفاع الحالي في سوق الأسهم العالمي مؤقت، كما حدد موعد الوصول إلى القاع.

وفي مذكرة صادرة عن المصرف الأميركي اليوم الإثنين الحادي والعشرين من تشرين الثاني، أوضح أنه توصل إلى تلك التوقعات مع عدم وصول بعض مؤشراته المتسقة عادة من قاع السوق.

وأضاف: نواصل التوقع بأن المسار قريب الأجل لسوق الأسهم سيظل متقلباً على الأرجح قبل الوصول إلى القاع في 2023.

وتابع: بالرغم من تراجع تقلبات الأسهم منذ بداية العام الجاري، فإن ذلك لا يعني أن نقول إنها رخيصة.

وبحلول ديسمبر كانون الأول 2023، يتوقع المصرف الأميركي ارتفاع مؤشر S&P500 بنحو 0.9% إلى 4000 نقطة، وهو مستوى أعلى بنحو 0.9% فقط عن إغلاق الجمعة الماضي.

فيما يتوقع ارتفاع مؤشر STOXX600 بنحو 4% إلى 450 نقطة بحلول نفس الفترة.

كما أعرب البنك عن قلقه من الضرر المحتمل من سرعة رفع أسعار الفائدة في العام الجاري، مشيراً إلى أنه من غير الواضح المدة التي ستظل فيها معدلات الفائدة مرتفعة، مستبعداً أي تخفيضات قبل 2024.