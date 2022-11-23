ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 7% عقب تهديد Gazprom الروسية بشأن إمداداتها لأوروبا

هددت شركة Gazprom الروسية بوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا الأسبوع المقبل عبر خط أنابيب في أوكرانيا، مما يعزز التوترات في القارة العجوز التي تواجه شبح حدوث أزمة طاقة هذا الشتاء.

وقالت Gazprom في منشور على Telegram إن بعض تدفقات الغاز التي يتم الاحتفاظ بها في أوكرانيا كانت موجهة في الواقع لجارتها مولدوفا.

وبحسب التقديرات تحتفظ أوكرانيا بحوالي 52.52 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي لا يحق لها استخدامه، وإذا لم يصل الغاز إلى مولدوفا، فسوف تبدأ الشركة في خفض التدفقات إلى خط الأنابيب الأوكراني في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الآجلة الهولندية TTF تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 7.2٪ بعد وقت قصير من صدور تلك الأنباء.

كانت قد تراجعت العقود الآجلة للغاز بالفعل بنحو 60٪ من أعلى مستوياتها هذا الصيف، لكنها لا تزال أعلى بأربعة أضعاف من المتوسط ​​الموسمي.

خط الأنابيب الأوكراني

يرسل خط الأنابيب الأوكراني حوالي 43 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى أوروبا، وهو أحد آخر مصادر أوروبا المتبقية للغاز الطبيعي الروسي بعد أن أوقفت Gazprom التدفقات عبر نورد ستريم 1.

سيؤدي قطع خط الأنابيب الأوكراني إلى تعزيز نقص الإمدادات هذا الشتاء. وعلى الرغم من أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة تقريبًا، إلا أن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أنه حتى مستويات التخزين عند 90٪ من السعة قد لا تمنع انقطاع التيار الكهربائي في حالة قطع الغاز الروسي بالكامل.

أثار هذا القلق في أوروبا، حيث كثفت الدول مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بينما تحولت إلى بدائل أخرى مثل حرق الفحم والقمامة للوقود قبل الشتاء.