مال وإستثمار

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة عند أعلى مستوياتها في 3 أشهر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع النفط والغاز التي ارتفعت بنحو 4.7% بعد نفي السعودية تقريراً يفيد باحتمالية تعزيز أوبك بلس لإنتاج النفط.

في ختام التعاملات، ارتفع مؤشر Stoxx600 بنحو 0.37% إلى 436 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له في 3 أشهر.

وصعد مؤشر DAX الألماني بنحو 0.29% إلى 14422 نقطة، وارتفع مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.35% إلى 6657 نقطة، وارتفع مؤشر FTSE البريطاني بنحو 1.03% إلى 7452 نقطة.

يواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب وتقييم كيف يمكن أن تؤثر على مسار السياسة النقدية من البنوك المركزية.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثاء أن أوروبا سوف تتحمل عبء التباطؤ الاقتصادي العالمي مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النشاط التجاري؛ بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 54 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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