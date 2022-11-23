اقتصاد

بتكوين ترتفع بعد تسجيلها أقل مستوياتها في عامين

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 61 دقيقة واحدة

ارتفع سعر بتكوين خلال تداولات الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن سجلت لفترة وجيزة أقل مستوى لها في عامين، وسط مراقبة المستثمرين للضرر المحتمل في أعقاب انهيار FTX.

على صعيد التداولات، صعدت بتكوين بنسبة 1.5٪ إلى 16045.24 دولار، وفقًا لـ Coin Metrics، فيما وصلت في وقت سابق اليوم إلى 15480 دولارًا، وهو أقل مستوى لها منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

خسائر حادة

خسر سوق العملات المشفرة أكثر من 1.4 تريليون دولار من حيث القيمة هذا العام، مع معاناة سوق العملات المشفرة من عدة مشكلات تتنوع بين المشاريع الفاشلة وأزمة السيولة، والتي تفاقمت بسبب انهيار FTX، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر البورصات في العالم.

لا تزال أسعار العملات المشفرة تحت الضغط حيث يخشى المستثمرون من أن انهيار FTX قد يتسبب في عدوى في جميع أنحاء السوق.

في وقت سابق من هذا العام، تسبب انهيار terraUSD في حدوث موجات صدمة في جميع أنحاء عالم العملات المشفرة وساهم في سقوط كيانات أخرى مثل صندوق التحوط Three Arrows Capital، الأمر الذي عزز قلق المستثمرين إزاء الآثار المتتالية المماثلة لانهيار FTX.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 61 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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