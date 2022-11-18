تعليم الإماراتية تجمع 750 مليون درهم في طرحها العام الأولي وتجاوز طلبات الاكتتاب بـ 18 مرة

أعلنت مجموعة تعليم الإماراتية عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

هذا وحُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 3 دراهم لكل سهم عادي، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. كما تم تأكيد حجم الطرح بمبلغ 750 مليون درهم إماراتي، حيث طُرح 250 مليون من الأسهم العادية الجديدة، أي ما يعادل %25 من إجمالي رأس المال المصدر لمجموعة تعليم.

وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم إماراتي، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يتوقع أن تصل القيمة السوقية لمجموعة تعليم عند الإدراج إلى حوالي 3 مليار درهم إماراتي، مما يجعلها أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية عند نهاية عملية الطرح العام الأولي.