مصر توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإنتاج الهيدروجين

وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول إنتاج الهيدروجين الأخضر بـ 35 مليون يورو، بهدف دعم قطاع الطاقة المصري وذلك على هامش أعمال مؤتمر المناخ كوب 27، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

من جانبه، قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن توقيع المذكرة بداية للتعاون المستقبلي في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين الدول من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية.