غاز ونفط

النفط يهبط بعد زيادة مخاوف كورونا في أكبر دولة مستوردة للخام

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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واصلت أسعار النفط انخفاضها الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية، في حين أضافت زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0430 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 بالمئة أو 1.1 بالمئة إلى 91.82 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 84.42 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت 1.1 بالمئة الأربعاء في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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