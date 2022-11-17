النفط يهبط بعد زيادة مخاوف كورونا في أكبر دولة مستوردة للخام

واصلت أسعار النفط انخفاضها الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية، في حين أضافت زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0430 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 بالمئة أو 1.1 بالمئة إلى 91.82 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 84.42 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت 1.1 بالمئة الأربعاء في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة.