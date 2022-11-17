باسيل في فرنسا ورسالة لفيرونتسكا

زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قطر، وبالأمس قام بزيارة الى باريس، وسط تردد معلومات عن انّها مرتبطة بالملف الرئاسي. ومعلومة في هذا السياق حماسة الفرنسيين في إنضاج الانتخابات الرئاسية، ومشاوراتها متواصلة مع الفرقاء اللبنانيين، وكذلك مع الاطراف الصديقة للبنان، لا سيما المملكة العربية السعودية. وعلى خط مواز زار وفد من تكتل «الجمهورية القوية» المنسقة العامة للامم المتحدة يوانا فيرونتسكا، وحمّلها رسالة الى المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة لمواكبة لبنان والضغط لإجراء الانتخابات الرئاسية لأنها المدخل الاساس والوحيد لاستقامة الحكم في لبنان والبدء بمسيرة إنقاذ اللبنانيين.